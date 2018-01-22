الجبير يعلن عن اطلاق خطة شاملة لدعم اليمن بمبلغ يتجاوز مليار دولار

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الاثنين، عن خطة ضخمة شاملة لدعم اليمن بمبلغ يتجاوز مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية بالرياض، بمشاركة اليمن بوفد تراسه وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك.

وأشار وزير الخارجية السعودي الى ان مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت أكثر من 91 صاروخي باليستي إيراني الصنع على أراضي المملكة العربية السعودية، وأطلقت المليشيا اكثر من 250 صاروخاً باليستياً على القرى والمدن اليمنية.

وحمل الجبير مليشيا الحوثي الإيرانية مسؤولياتها عن الدمار والخراب الذي احدثته في مختلف المحافظات اليمنية من خلال قصفها العشوائي الذي طال البني التحتية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مؤكداً ان المليشيا ما تزال تنهب المساعدات الاغاثية والإنسانية وتعمل على عدم ايصالها الى المحتاجين.

وقال الوزير الجبير" نعمل على وضع آلية مع المجتمع الدولي والمنظمات الاغاثية الدولية والاممية من اجل ضمان وصول المساعدات الاغاثية والإنسانية الى المحتاجين في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء".

وأضاف وزير الخارجية السعودي" نعمل مع المبعوث الاممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد من اجل الدفع بالعملية السياسية الى الامام".. مجدداً التمسك بالحل السلمي المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216".