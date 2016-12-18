افتتاح مكتب الهجرة والجوازات في مأرب





افتتح محافظ محافظة مارب اليوم الأحد فرع مكتب الهجرة والجوازات والجنسية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح طاف المحافظ العرادة على أقسام المكتب وتفقد سير العمل فيها.

وقال في تصريح له: يشرفني أن أفتتح مكتب فرع الجوازات بالمحافظة لما له من أهمية وتسهيل الحصول على وثائق السفر لكافة طالبيها.



وأضاف: أنه هناك جرحى ومرضى ومسافرين وتجار وأصحاب مصالح يريدون الحصول على وثائق ا لسفر وافتتاح المكتب بالمحافظة سيسهل لهم ذلك، داعيا إدارة المكتب على العمل الجاد والدؤوب وتسهيل الخدمات.



واعتبر العرادة افتتاح المكتب في المحافظة إنجازا خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة، شاكرا التحالف الذي قدم بعض التسهيلات ووزارة الداخلية ممثلة بمكتب الهجرة والجوازات على التعاون في افتتاح المكتب.





المصدر | الصحوة نت



