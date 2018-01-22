انطلاق جسر إغاثي جوي من الرياض إلى مأرب ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن

دشن التحالف العربي اليوم الاثنين، جسرا إغاثيا جويا وبريا الى محافظة مأرب.

وقالت قناة الاخبارية السعودية " ان جسرا جويا انطلق اليوم من العاصمة السعودية الرياض، الى مأرب، ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

ووصلت طائرتين إغاثيتين إلى مطار صافر محملة بالمواد الإغاثية والطبية تدشينا للجسر الإغاثي الذي من المتوقع أن يستمر 8 أيام.

ووفقا للمصادر فإن الجسر الجوي سيشمل كافة المواد الإغاثية الأساسية للأسر المتضررة في كافة المحافظات اليمنية والمواد الصحية واللقاحات اللازمة لمكافحة الأمراض والأوبئة التي تنتشر في عدد من المحافظات اليمنية .