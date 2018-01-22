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وزير الخارجية: الحرب فرضت على اليمنيين والحوثيون ليسوا شركاء سلام

الأثنين 22 يناير 2018 03:44 م الصحوة نت - متابعات
وزير الخارجية: الحرب فرضت على اليمنيين والحوثيون ليسوا شركاء سلام

قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، الاثنين، إن الحرب قد فرضت على اليمنيين ولم يختاروها بإرادتهم.

وأكد المخلافي في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو  أن الحرب فرضها الحوثيون عندما بدؤوا بانقلابهم حين اجتاحوا المدن والمحافظات اليمنية.

وأضاف المخلافي أن الحوثيين لم يثبتوا أبدا أنهم شركاء سلام، والأدلة واضحة على ذلك وتتجلى يوميا بما يفعلونه في اليمن، وآخرها جريمة قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما أن صواريخهم ما زالت تطلق حتى اليوم على أراضي المملكة العربية #السعودية.

وأشار في معرض حديثه إلى أن بلاده تقبل الأمم المتحدة وسيط سلام لحل الأزمة اليمنية ضمن مخرجات الحوار المتفق عليها سابقا.

ونوّه المخلافي إلى أن لروسيا دوراً فعالاً جداً في حل الأزمة في اليمن، فهي عضو دائم في مجلس الأمن، ولها علاقة جيدة مع اليمن.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع في اليمن أصبح أكثر تعقيدا ولا يوجد هناك حل بديل عن الحوار اليمني الجامع، وهو موقف اشترك فيه مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وأشار لافروف إلى وجود انقسام داخل المؤتمر الشعبي العام، لكنه أكد أن السلطة الشعبية في اليمن تتعامل مع الحل بإيجابية.

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