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نجاة نائب وزير الداخلية ومقتل مصور قناة بلقيس وسبعة آخرين بقصف حوثي بتعز

الأثنين 22 يناير 2018 03:06 م الصحوة نت - متابعة خاصة
نجاة نائب وزير الداخلية ومقتل مصور قناة بلقيس وسبعة آخرين بقصف حوثي بتعز صورة من مكان القصف الحوثي

استهدفت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، عرضا عسكريا لقوات الامن الخاصة بمدينة تعز.

وقالت مصادر محلية أن القصف الحوثي الذي استهدف معسكر الخيامي أسفر عن مقتل مصور قناة بلقيس الفضائية في مدينة تعز الصحفي محمد القدسي وإصابة  الزميل بشير عقلان مراسل قناة روسيا اليوم، أثناء إقامة عرض لقوات الأمن الخاصة في المعسكر الواقع بمديرية المعافر بحضور نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع .

وأوضحت المصادر إن سبعة مدنيين بينهم امرأة وطفل قتلوا، وأصيب 10 آخرين، في القصف الحوثي على المعسكر فيما نجا نائب وزير الداخلية وقادة الوحدات والأفراد

وأعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية  إطلاق صاروخ باليستي  على معسكر الخيامي في المحافظة، والذي أقيم فيه العرض العسكري

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