كلية الحاسوب بجامعة صنعاء تمنع طلاب النفقة الخاصة من دخول الكلية

منعت إدارة كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة صنعاء اليوم طلاب وطالبات النفقة الخاصة "الأيتام" من الدخول إلى الكلية .

وقال مصدر طلابي، أن الطلاب استغربوا منعهم من دخول الكلية بذريعة عدم دفع الرسوم لهذا العام.

وأضاف المصدر أن إدارة الكلية لجأت مؤخراً إلى فرض رسوم على طلاب النفقة الخاصة هذا العام 900$ للحصول على البطاقة الجامعية ودخول اختبار نصف الترم .

وأشار المصدر إلى أن حالة الطلاب المادية والوضع الذي تعيشه البلاد لا يسمح بتاتاً بدفع هذه الرسوم؛ لافتاً إلى أنها فرضت عليهم بشكل إجباري على الرغم من أنهم يدرسون مع نظام العام منذ المستوى الأول وبشكل طبيعي، مستغرباً من اتخاذ هذا القرار الصادم لهم ولأسرهم.





المصدر | الصحوة نت