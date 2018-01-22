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ميلشيات الحوثي توقف 36 منظمة إغاثية عن العمل

الأثنين 22 يناير 2018 11:31 ص الصحوة نت - متابعات
ميلشيات الحوثي توقف 36 منظمة إغاثية عن العمل

أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية قراراً بوقف عمل 36 من المنظمات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية العاملة في المجال الصحي، في كل المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها.

 

ووجّه تعميم صادر عن الحوثيين عموم مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية المذكورة في التعميم، وعددها 36 منظمة، مبررةً ذلك بأن تلك المنظمات لا تعمل تحت إشراف وزارة الصحة، وتعمل منفردة.

 

وألزم التعميم بمنع تحركات هذه المنظمات، حتى تشرف عليها وزارة الصحة (في حكومة الحوثيين) وترخص لها، وهو المبرر الذي تتخذه الميليشيا الانقلابية لنهب وتوجيه المساعدات والعمل الإغاثي، وحرمان المستحقين من الحصول عليها.

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