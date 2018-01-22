التحالف يقر 1.5 مليار دولار للخطة الإنسانية الشاملة لليمن التي تعلن اليوم في الرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين الكشف عن تفاصيل الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن، وذلك بحضور وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في تغريدة في تويتر " أن 1.5 مليار دولار من دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لخطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة".

ويعقد وزراء الخارجية اجتماعاً يسبق الإعلان عن الخطة، لبحث سبل دعم وتنسيق توصيل المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ويشارك في الاجتماع سامح شكري وزير الخارجية المصري، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أمس.

وقال أبو زيد في بيان صحافي "إن اجتماع الرياض يعكس مجدداً التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بالاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وكذلك التزام مصر، حكومة وشعباً، بالتضامن مع الأشقاء في اليمن، في الظروف الصعبة التي يمرون بها".

وكان محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، قد زار عدن أخيراً، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ اجتياح الميليشيات الحوثية العاصمة صنعاء. وهدفت الزيارة إلى التشاور مع الحكومة، ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وأفاد آل جابر بأن الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لتوصيل الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني، ستُدرس مع الحكومة اليمنية، ويتم الإعلان عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن خلال أيام، مشدداً على أن نهج بلاده هو الوقوف مع الشعب اليمني من خلال العمل السياسي، ودعم البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة وشتى مناحي الحياة.