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ولد الشيخ: جميع الأطراف وافقت على استئناف الحوار ويجب اتخاذ خطوات استباقية

الأثنين 22 يناير 2018 12:12 ص الصحوة نت - الرياض
ولد الشيخ: جميع الأطراف وافقت على استئناف الحوار ويجب اتخاذ خطوات استباقية

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إن جميع الأطراف اليمنية استجابت بشكل إيجابي لجهوده الرامية إلى استئناف العملية السياسية.

ودعا ولد الشيخ جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات استباقية لضمان تهيئة الظروف المناسبة من أجل الدخول في عملية سياسية مجدية بحسن نية، حسب قوله.

 ورحب ولد الشيخ بافتتاح موانئ الحديدة والصليف، مطالباً تعاون جميع الأطراف لإبقاء هذه الموانئ مفتوحة وتشغيلية لتأمين توفير المساعدات والسلع التي يحتاج إليها الشعب اليمني.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة، وذلك عقب انتهاء جولة المبعوث الأممي الأخيرة إلى السعودية.

وكان الرئيس هادي قد جدد خلال لقائه مؤخراً ولد الشيخ تأكيد الشرعية على تمسكها بالمرجعيات المتفق عليها كأساس لاي حل سياسي في البلاد.

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