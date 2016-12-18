العامري يكشف سبب تعثر الحل السياسي





كشف مستشار الرئيس، وعضو لجنة المشاورات محمد العامري عن أسباب تعثر الحل السياسي في اليمن.

وقال العامري في تصريح لـ"عكاظ" إن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يقدم أية مبادرات جادة تلتزم بالمرجعيات حتى اللحظة، وهذا يعني أن العملية السياسية متعثرة.

وارجع العامري أسباب تعثر العملية السياسية في اليمن الى سببين، أحدهما تعنت الميليشيات الانقلابية وقيامها بتشكيل حكومة تمرد والاستمرار بالعنف والدفع بتعزيزات عسكرية إلى الجبهات، وآخرهما غياب الدور الجدي للأمم المتحدة عبر تقديم مبادرة حل تواكب المرجعيات الثلاث.

وأكد العامري أن الحكومة تؤيد السلام وقدمت من أجل تحقيقه تنازلات جوهرية لحقن دماء الشعب اليمني.

وكان قد طالب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بضمانات قوية وفعلية للتثبت جدية الطرف الاخر في السلام واستعداده لسلام حقيقي ومستدام يبدأ بالانسحاب وتسليم السلاح والغاء المليشيا التي تهدد اليمنيين وجيران اليمن.

وأضاف المخلافي ان الانقلابيين لم يلتزموا بجميع المتطلبات ومنها تنفيذ الاتفاق للمشاركة في لجنة التهدئة والتنسيق وعدم التزام ممثليهم بالحضور إلى ظهران الجنوب وإظهار جدية في الرغبة في تحقيق السلام والافراج عن المعتقلين.

جاء ذلك لقائه في العاصمة السعودية الرياض مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون.





*الصحوة نت | متابعة خاصة