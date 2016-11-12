الجوف: وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة تواصل التقدم في منطقة خب والشعف





واصلت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي منذ صباح اليوم تمشيط المواقع التي تم تحريرها خلال اليومين الماضيين في منطقة خب والشعف بمحافظة الجوف.





وكان الجيش مسنودا بالمقاومة قد خاض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع كبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتمكن من تحرير 10 كيلو متر باتجاه الخط الدولي.





وأحرز الجيش الوطني خلال يومين تقدما كبيرا في اتجاه وادي الغمير، وتمكن من تطهير معظم مناطق المديرية من قبضة الميليشيات الانقلابية باسناد من طيران التحالف العربي.





وأكدت قيادات ميدانية في حديث للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن وحدات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي والمخلوع من مناطق ومواقع: (جبل خليف جليط، جبل المعراش، البرشا، تباب اكتنة، تباب الكتمان، تبة المعترضة، تباب الضعة الصغرى والكبرى، وخشم الغمير).

وتواصل قوات الجيش تقدمها باتجاه الخط الدولي الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية بعد عملية تمشيط واسعة ونزع الألغام التي زرعتها المليشيات الانقلابية.





وتعد مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف من حيث المساحة الجغرافية، حيث تبلغ مساحتها ٣٢٥٠٧ كم٢ ما يعادل 82% من مساحة المحافظة.



