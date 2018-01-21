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مقاتلات التحالف تستهدف تجمعاً للمليشيا قرب مفرق أرحب وتدمر طقماً حوثياً في تعز

الأحد 21 يناير 2018 11:29 م الصحوة نت - خاص
مقاتلات التحالف تستهدف تجمعاً للمليشيا قرب مفرق أرحب وتدمر طقماً حوثياً في تعز

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على عدد من مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي صنعاء وتعز.

وقالت مصادر ميدانية إن / مقاتلات التحالف العربي / استهدفت تجمعاً لمليشيا الحوثي قرب مفرق أرحب في منطقة مسورة بمديرية نهم.

وأضافت المصادر أن الغارات اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير آليات لهم.

في غضون ذلك.. استهدفت / مقاتلات التحالف العربي / طقماً عسكرياً للمليشيا الإنقلابية في منطقة السويطي غرب مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأكدت مصادر ميدانية أن الغارة أحرقت الطقم بشكل كلي، فيما قتل كل من كانوا على متنه من المليشيا الانقلابية.

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