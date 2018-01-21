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نجاة قائد مقاومة سامع من محاولة اغتيال ومقتل وجرح 8 حوثيين في كمين غرب تعز

الأحد 21 يناير 2018 09:27 م الصحوة نت - متابعة خاصة
نجاة قائد مقاومة سامع من محاولة اغتيال ومقتل وجرح 8 حوثيين في كمين غرب تعز طقم العقيد السامعي عقب الانفجار

نصب أفراد من قوات الجيش الوطني كميناً لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب تعز ما أسفر عن مقتل وإصابة 8 من المليشيا.

وقالت مصادر عسكرية إن أفراد الجيش نصبوا كميناً محكماً للمليشيا في عزلة القحيفة مقبنة لمجاميع حوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني مما أدى الى مقتل 3 منهم وجرح 5 آخرين.

 في شأن آخر.. نجا قيادي في مقاومة محافظة تعز من محاولة اغتيال وسط المدينة ظهر اليوم الأحد.

وقالت مصادر ميدانية إن العقيد عبدالكريم السامعي، قائد المقاومة في مديرية سامع، وأحد القيادات الأمنية بالمحافظة نجا من محاولة اغتيال تعرض لها جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت على الطقم التابع له أثناء تواجده في سوق المركزي وسط المدينة.

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