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بحرية الجيش تُحبط عملية زراعة ألغام حوثية في خط الملاحة الدولية وتُدمر زوارق حوثية

الأحد 21 يناير 2018 07:04 م الصحوة نت - خاص
بحرية الجيش تُحبط عملية زراعة ألغام حوثية في خط الملاحة الدولية وتُدمر زوارق حوثية ميدي

لقي خمسة خبراء في زراعة الألغام البحرية من ميليشيات الحوثي مصرعهم اليوم الاحد إثر اشتباكات بينهم وقوات الجيش الوطني في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة، أثناء محاولتهم زراعة الغام بحرية بالقرب من خط الملاحة الدولية المحاذي لسواحل ميدي.

ونقل المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله "ان بحرية الجيش الوطني احبطت محاولة تفخيخ الميليشيات خط الملاحة الدولية بالألغام ، وتمكنت من قتل خمسة من تلك العناصر وأسر سادس".

وقال المصدر " إن القوات البحرية التابعة للمنطقة الخامسة اشتبكت صباح اليوم مع ثلاثة زوارق بحرية تابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية ، وذلك أثناء قيام تلك العناصر  بزراعة عشرات الألغام البحرية  بالقرب من خط الملاحة الدولي المحاذي لمدينة ميدي الساحلية.

 وأسفرت الاشتباكات عن إحراق أحد الزوارق وعلى متنه ثلاثة من الميليشيات فيما تم السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل اثنين آخرين كانوا على متنه وأسر آخر، و لاذ الزورق الثالث بالفرار ".

وأوضحت المصدر العسكري أن العمل جاري لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات بصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة وذلك لقربها من خط الملاحة الدولي الى جانب خطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر.

يذكر  أن المليشيا تسعى إلى زراعة شبكات الألغام البحرية بين الحين والآخر في مياه البحر الأحمر في تحد واضح للتحذيرات الدولية من تهديد خط الملاحة الدولي.

يشار إلى أن أحد هذه الألغام البحرية أودى بحياة ثمانية صيادين كانوا على متن قارب صيد  قبل حوالي عام  بالقرب من جزيرة الفشت اليمنية التابعة لميدي.

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