مقتل 3 من أبناء مذيخرة في إب برصاص المليشيات الانقلابية





قالت مصادر محلية في محافظة إب / وسط اليمن / لـ"الصحوة نت" ان المليشيات الانقلابية قتلت 3 من أبناء مذيخرة فيما أصيب آخر في استمرار جرائم المليشيات بحق ابناء المحافظة.

وأشارت المصادر الى أن نقطة تابعة للمليشيات الانقلابية بقيادة المدعو / ابو علي الدرواني / والتي تتمركز في منطقة الشرقي، باشرت بإطلاق الرصاص على 3 كانوا يستقلون دراجة نارية ما أدى الى مقتل راكبين وإصابة السائق بجروح خطيرة.

وتأتي هذه الحادثة بعد مقتل أحد وجهاء المنطقة في ذات النقطة الخميس الماضي.

وحسب مصادر "الصحوة نت" فان مديرية مذيخره تشهد انفلاتاً امنياً مريعاً منذ انتشار المليشيات الانقلابية فيها، حيث وصلت ضحايا اتل ل في شهر ونصف الى ما يزيد عن 7 قتلى بينهم طفل.





المصدر | الصحوة نت