عام أسود على سكان صنعاء.. أكثر من ألفي انتهاك للحوثيين خلال العام 2017

رصد مركز اعلامي أكثر من ألفي انتهاك وجريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء خلال العام الماضي.

وكشف مركز صنعاء الإعلامي عن (2024) انتهاك وجريمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء خلال العام المنصرم 2017م، موزعة على (27) انتهاك تبدأ بالانتهاكات المعتقلة بالإنسان (قتل وإصابة واختطاف وتهجير وتجنيد الأطفال) ثمَّ الانتهاكات المتعلقة بممتلكات الإنسان بما فيها الممتلكات العامة.

وقال المركز في بلاغ صحفي إن العام الثالث من الانقلاب شهد تصاعد فجّ للانتهاكات عن الأعوام السابقة، وفيما كان العامين الماضيين بانتهاكات ضد المعارضين للانقلاب فإن 2017 شهد انتهاكات واسعة ضد أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد حرب طاحنة بين شريكي الانقلاب اُستهدف خلالها المدنيين، وأيضاً الصحافيين والناشطين السياسيين.

ويُمثل القتل أبرز قدرات الحوثيين للتخلص من الخصوم، وفي ديسمبر/كانون الأول استهدفت جماعة الحوثي سكان الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء بقذائف الدبابات، من أجل الوصول إلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي كان متحصناً في منزله، حيث بلغ عدد القتلى المدنيين حسب فريق الرصد (84) حالة تم تسجيلها، جراء الاشتباكات بين الطرفين، أما الإصابة فقد سجل الراصدون (236) إصابة برصاص الحوثيين معظمها في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب تقرير مركز العاصمة الاعلامي فقد جاءت حالات الاختطاف في المقدمة بواقع (415) حالة اختطاف، ثمَّ حالات الإصابة برصاص الميليشيا (216) حالة و(159) حالة قتل عمد اُرتكبت بحق المدنيين.

وبحلول نهاية العام قُتل العشرات من المختطفين في سجن مقر "الشرطة العسكرية" بغارات جوية للتحالف بعد أنَّ وضعت ميليشيا الحوثي هؤلاء المختطفين دروعاً بشرية، مع مخازن الأسلحة، وهي من أبرز الجرائم التي ارتكبتها المليشيا خلال العام الماضي.

