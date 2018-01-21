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نائب الرئيس يشدد على مضاعفة الجهود الدبلوماسية بما يخدم الشرعية والشعب اليمني

الأحد 21 يناير 2018 06:29 م الصحوة نت - الرياض
نائب الرئيس يشدد على مضاعفة الجهود الدبلوماسية بما يخدم الشرعية والشعب اليمني

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / علي محسن صالح /  على مضاعفة الجهود الدبلوماسية وتكثيفها بما يخدم الشرعية ويخدم أبناء الشعب اليمني، والتنسيق أيضا مع الجهات المختلفة لاستمرار وتعزيز تسهيلات إجراءات الدخول والإقامة والتنقل لليمنيين.

واطلع  نائب الرئيس خلال لقائه اليوم سفير بلادنا لدى الأردن علي العمراني على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها السفارة في توطيد علاقات بلادنا وخدمة الجالية اليمنية هناك.

وأشاد نائب الرئيس بجهود السفارة وطاقمها في خدمة اليمنيين المقيمين والمرضى والجرحى، مثمناً مشاركة المملكة الأردنية الشقيقة ضمن دول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

بدوره أطلع السفير نائب الرئيس على مجمل الأنشطة والانجازات التي حققتها السفارة ومختلف اللقاءات الهادفة إلى تعزيز علاقات بلادنا مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

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