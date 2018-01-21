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الجبير: النظام الايراني يواصل مد المليشيات بالسلاح للاعتداء على المملكة

الأحد 21 يناير 2018 04:45 م الصحوة نت - متابعات
الجبير: النظام الايراني يواصل مد المليشيات بالسلاح للاعتداء على المملكة

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق المملكة العربية السعودية تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي.. لافتاً إلى إطلاق الميليشيا الحوثية لنحو 300 صاروخ باليستي منها أكثر من ٩٠ صاروخا استهدفت مناطق ومدن المملكة، بما فيها مكة المكرمة قبلة المسلمين.

وأكد الجبير أن النظام الإيراني يواصل مد المليشيا الحوثية بالسلاح، للاعتداء على المملكة واستهداف مصالحها الحيوية.. مشدداً على ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات انطلاقا من واجبنا الديني والأخلاقي، ومحاسبة من يمد الحوثيين بالمال والعتاد، واعتباره شريكا في الاعتداء على المقدسات.

وقال الجبير" إن السعودية قدمت مساعدات لليمن بلغت ١٠.٢ مليار دولار شملت مختلف الجوانب الإنسانية والتنموية، في الوقت الذي دأب فيه النظام الإيراني على زرع الفتن الطائفية بين أبناء الشعب اليمني، وإمداد الحوثيين بالسلاح لإطالة أمد الأزمة".

وندد الجبير بانتهاكات الحوثيين في اليمن، لافتا إلى أن مليشياتهم منعت المرضى من حق العلاج في المستشفيات، وعرضت المعتقلين في سجونها للأمراض الفتاكة، كما منعت عن اليمنيين المساعدات الدولية، أو استولت عليها لابتزازهم.. مشيراً إلى أن الحوثيين اعترضوا أكثر من ٨٥ سفينة مساعدات، وأكثر من ١٢٠ قافلة غذائية، وأكثر من ٦٢٨ شاحنة مساعدات غذائية، وما يزيد على خمسة آلاف سلة غذائية.

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