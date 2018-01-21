البنك المركزي يحدد أسعار صرف العملات وشركات الصرافة تتجاهل التسعيرة

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الأحد تسعيرة جديدة لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وحدد البنك المركزي سعر الدولار الواحد بـ379 ريال يمني للشراء، و381 للبيع في حين حدد سعر الشراء للريال السعودي 99.5 ريال، و99.8للبيع

وبحسب مراسل "الصحوة نت " فإن شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن لم تلتزم بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي والتي لازالت تشتريه 445 ريالاً للدولار، و117 للريال السعودي .

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد البنك المركزي سعر العملة اليمنية، بعد أيام من إيداع المملكة العربية السعودية ملياري دولار في حسابات البنك الخارجية، للحد من انهيار الريال الأسبوع الماضي بعد ان وصل سعر الدولار إلى 515 ريال.



