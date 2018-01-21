الحكومة تعلن الموازنة العامة للدولة للعام 2018 للمرة الأولى منذ الانقلاب

أعلن رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، صباح اليوم الاحد، عن الموازنة العامة للدولة للعام 2018 ، من العاصمة المؤقتة عدن.

وأعلن بن دغر موازنه الدولة لعام 2018م بتسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال، ونفقات تقدر ب ( ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين واربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف ريال وبعجز مالي يبلغ 33‎%‎ .

وقال إنها تظل موارنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الارض تقريباً تحت سلطة الانقلاب

وأكد بن دغر، انعقاد مجلس النواب الشهر القادم في العاصمة المؤقتة عدن لإقرار الموازنة

وأوضح انه وبسبب حرب الميليشيات الحوثية الانقلابية توقف اقتصاد البلد وخاصة تصدير النفط الذي كانت تعتمد علية موازنة الدولة بنسبة 75‎%‎

وأكد رئيس الوزراء إن وديعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أنقذ الاقتصاد اليمني من الانهيار وأنقذ اليمنيين من جوع محتم

وثمن رئيس الوزراء جهود رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة وموظفي الدولة والشعب اليمني ساعدت في النجاحات التي تحققت العام الماضي وسنعمل خلال هذا العام على مزيد من الجهود لتخفيف من معاناة شعبنا