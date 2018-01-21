الوزير الأكوع يبحث مع مسئول إمارتي المشاريع الإنسانية ودفع عجلة التنمية اليمنية

ثمّن وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبد الله الأكوع الدعم الذي يقدمه الشيخ مسلم بن حم للعديد من المشاريع الإنسانية والخيرية في اليمن، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبو ظبي.

وناقش الجانبان عدداً من المواضيع الهامة التي تتعلق بآليات الدفع بعجلة التنمية ومشاريع الطاقة باليمن والسبل الكفيلة بتطويرها مستقبلا.

واستعرض بن حم مع الوزير الأكوع المشاريع التي يقدمها للمجتمع اليمني، وسبل تعزيز العمل الإنساني بها، وذلك تماشياً مع دعم القيادة للأشقاء اليمنيين، وإعادة إعمار دولتهم.

واكد بن حم وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشرعية حتى يعود اليمن وتتحرر أرضه، وينعم شعب اليمن الشقيق بالأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف "إن دولة الإمارات تسعى إلى توفير المساعدات الإنسانية وتأمين الاستقرار والأمن لكافة أنحاء اليمن والمساهمة في بناء المؤسسات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية حتى تؤدي دورها المنشود في تلبية المتطلبات الأساسية للشعب اليمني ليواصل طريقه نحو البناء والتنمية والازدهار".