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تحركات لتصنيف جماعة الحوثي حركة ارهابية ووضع قياداتها على رأس قوائم المطلوبين

الأحد 21 يناير 2018 10:28 ص الصحوة نت - متابعات
تحركات لتصنيف جماعة الحوثي حركة ارهابية ووضع قياداتها على رأس قوائم المطلوبين

تتحرك الدبلوماسية اليمنية لتوحيد المجتمع الدولي لتصنيف ميلشيات الحوثي الانقلابية حركة إرهابية وفرض عقوبات على قيادات الصف الأول فيها.

 

ونقلت صحيفة «عكاظ» من مصادر يمنية "أن التحركات الدبلوماسية للحكومة اليمنية، تهدف إلى توحيد المجتمع الدولي وإنجاح التصويت على مشروع قرار دولي مرتقب الشهر القادم يصنف الحوثيين جماعة إرهابية".

 

وذكرت الصحيفة "أن القرار سيضع كبار قيادات ميلشيات الحوثي الانقلابية على رأس قوائم المطلوبين بجرائم الإبادة".

 

ومنذ انقلاب ميلشيات الحوث على الدولة في سبتمبر من العام 2014 ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، حيث فجرت مئات المنازل لمعارضيها وشنت قصفاً عشوائيا على الأحياء السكنية في مدينة تعز أسفر عن مقتل الألاف من المدنيين.

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