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التحالف العربي: الحوثيون يعرقلون إدخال المساعدات لابتزاز المجتمع الدولي

الأحد 21 يناير 2018 02:45 ص الصحوة نت - الرياض
التحالف العربي: الحوثيون يعرقلون إدخال المساعدات لابتزاز المجتمع الدولي

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن/  تركي المالكي/  إن الميليشيا الانقلابية تحاول إفشال خطة الإغاثة المخصصة للشعب اليمني، ويقومون بعرقلة إدخال المساعدات لابتزاز المجتمع الدولي.

وأضاف المالكي أن إطلاق الصاروخ الباليستي على نجران، والذي اعترضته ودمرته الدفاعات السعودية، كان متعمداً لإحداث أضرار بالسكان المدنيين في هذه المنطقة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي.

ووصف المالكي إطلاق الصاروخ بأنه "استمرار للأعمال العبثية التي تمارسها الميليشيا الحوثية في استهداف المدن والقرى الحدودية السعودية الآمنة"، مؤكداً عدم وجود أي أهداف عسكرية في هذه المناطق التي تستهدفها الميليشيا الحوثية بصواريخها الباليستية.

وأشار المالكي، في مداخلة مع قناة "العربية"، إلى أن الحوثيين كثفوا إطلاق الصواريخ بسبب تراجعهم على الأرض، مضيفاً: "هناك تقدم على الأرض، سواء في ساحل تهامة أو في فرضة نهم، حيث أصبحت قوات الشرعية على بعد 20 كيلومترا تقريباً، مما يسبب الضغط على الجماعة الحوثية المسلحة".

 

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