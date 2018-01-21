موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الحكومة تعتزم رفع القوات الأمنية من مينائي عدن والمكلا وتُسند المهمة لخفر السواحل

الأحد 21 يناير 2018 12:01 ص الصحوة نت - عدن
الحكومة تعتزم رفع القوات الأمنية من مينائي عدن والمكلا وتُسند المهمة لخفر السواحل

تعتزم الحكومة اليمنية رفع القوات الأمنية المتواجدة حالياً في مينائي عدن والمكلا وإسناد المهمة لقوات خفر السواحل.

وقال وزير النقل / صالح الجبواني / مساء اليوم السبت، قال إن وزارته وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تعتزم رفع عدد القوات الأمنية بمينائي عدن والمكلا بحضرموت بغية حمايتهما.

وأوضح الوزير في تغريدة له على تويتر، أنه اتفق مع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي على حماية وتأمين الموانئ اليمنية كما ينص القانون اليمني ونظام منظمة الشئون البحرية الدولية IMO)).

وأكد أن وزارته ستقوم بالتنسيق مع الداخلية لرفع القوة الأمنية الحالية الغير مختصة قانوناً بمهام الحماية والتأمين وستكون البداية عدن والمكلا، حسب قوله.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى