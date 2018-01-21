الحكومة تعتزم رفع القوات الأمنية من مينائي عدن والمكلا وتُسند المهمة لخفر السواحل

تعتزم الحكومة اليمنية رفع القوات الأمنية المتواجدة حالياً في مينائي عدن والمكلا وإسناد المهمة لقوات خفر السواحل.

وقال وزير النقل / صالح الجبواني / مساء اليوم السبت، قال إن وزارته وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تعتزم رفع عدد القوات الأمنية بمينائي عدن والمكلا بحضرموت بغية حمايتهما.

وأوضح الوزير في تغريدة له على تويتر، أنه اتفق مع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي على حماية وتأمين الموانئ اليمنية كما ينص القانون اليمني ونظام منظمة الشئون البحرية الدولية IMO)).

وأكد أن وزارته ستقوم بالتنسيق مع الداخلية لرفع القوة الأمنية الحالية الغير مختصة قانوناً بمهام الحماية والتأمين وستكون البداية عدن والمكلا، حسب قوله.