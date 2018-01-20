الجيش يفكك صواريخ متطورة وينزع أكثر من 70 لغم أرضي وعبوات ناسفة في البقع

تمكنت قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة من تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة بالإضافة إلى صواريخ متطورة.

وقالت مصادر ميدانية إن وحدة نزع الألغام والمتفجرات التابعة للجيش الوطني في اللواء84 مشاة في البقع، تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك أكثر من70لغم أرضي وعبوات ناسفة.

وأضافت المصادر أن وحدة نزع الألغام طهرت مساحات كبيرة من التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية في جبال أم العضب، وعليب، وعمود السعراء، إضافة إلى سوق البقع، والخط الدولي، من جميع الألغام المزروعة والمتفجرات التي خلفتها المليشيا الإنقلابية.

وأكدت المصادر تمكنت الجيش من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت موجهة لضرب أفراد وتجمعات الجيش الوطني في البقع، إضافة إلى ضرب التجمعات السكنية في الحدود السعودية، وذلك حسب ما نقله موقع "سبتمبر نت" عن المصادر.