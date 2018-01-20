الأمم المتحدة: 32 ألف يمني انضموا مؤخراً إلى قائمة النازحين وشتاء قارص ينتظرهم

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المعارك المستعرة في اليمن أرغمت أكثر من 32 ألف شخص على الفرار من ديارهم في الشهرين الماضيين.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان إن هؤلاء يضافون إلى نحو مليوني يمني نزحوا أصلا بسبب المعارك.

واضاف البيان أن «حلول الشتاء في اليمن حيث يمكن ان تنخفض درجات الحرارة لما دون الصفر في عدد من المحافظات، قد فاقم الصعوبات بالنسبة لكثيرين وخصوصا النازحين والمقيمين في تجمعات غير رسمية عرضة لعناصر الطبيعة مع حماية قليلة من البرد».

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو ان تصاعد المعارك في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، وكذلك في محافظتي الحديدة على البحر الاحمر وشبوة الغنية بالنفط في الجنوب، تسبب في موجات النزوح الجديدة.

وقالت على تويتر أمس الجمعة «نستمر في مشاهدة ارتباط بين تفاقم الأعمال العدائية والاصابات المدنية والنزوح».