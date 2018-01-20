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الجيش يصد هجوماً للمليشيا شرق تعز ويدك مواقعاً لها بالمدفعية الثقيلة

السبت 20 يناير 2018 07:02 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش يصد هجوماً للمليشيا شرق تعز ويدك مواقعاً لها بالمدفعية الثقيلة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت من صد أعنف هجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعهم في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

 يأتي هذا فيما شنت مليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية في المدينة تزامناً مع الهجوم على مواقع الجيش شرق المدينة.

وقال نائب المتحدث الرسمي لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت هجوماً واسعاً على مواقع ابطال الجيش الوطني في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري تحت تغطية نارية كثيفة.

وأضاف البحر أن ابطال الجيش الوطني تمكنوا من صد هجوم المليشيا الانقلابية بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثمان ساعات والحقوا بالمليشيا الانقلابية خسائر فادحة.

وأشار البحر الى أن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من تدمير سيارة للميليشيا كان على متنها ذخائر، بالإضافة الى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات ومواقع الحوثيين في المحيط الشرقي للقصر الجمهوري و تبة السلال.

 

 

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