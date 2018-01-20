محافظو اقليم تهامة يحملون مليشيا الحوثي مسؤولية التلاعب بمادة الغاز وإخفائها

تواصل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها التلاعب بمادة الغاز وإخفائها واجبار التجار على دفع اتاوات غير قانونية.

وحمل اجتماع مشترك لمحافظي المحويت وريمة وحجة، والسلطة المحلية بمحافظة مارب، مع الشركة اليمنية للغاز، وشركة صافر، حمل الاجتماع مليشيات الحوثي الايرانية اخفاء مادة الغاز المنزلي في محافظاتهم ورفع اسعارها خمسة اضعاف السعر الرسمي.

وكرس الاجتماع لمناقشة حصص المحافظات من مادة الغاز المنزلي ووضع آلية مشتركة واضحة وشفافة لإيصال مادة الغاز المنزلي الى المواطنين في تلك المحافظات تحت رقابة واشراف السلطات الشرعية وبالأسعار الرسمية للتخفيف من معاناتهم.

وأوضح المجتمعون أن المليشيات تقوم بفرض رسوم جباية على اسعار الغاز فيما تصادر بعضها وتوجهها الى السوق السوداء لبيعها بأسعار تتجاوز الخمسة آلاف ريال للاسطوانة لتمويل مجهودها الحربي غير مكترثة بأعباء المواطنين.

وقال مدير مكتب التنسيق بشركة الغاز ومدير دائرة الغاز بصافر خلال الاجتماع ان المليشيات الحوثية منذ سيطرتها على الشركة بصنعاء قامت بإثقال كاهل البلد بأعباء كبيرة بغرض الاستيلاء على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.

وأكدت الشركة أن توزيع حصص المحافظات قائم على التعداد السكاني لكل محافظة مع الاخذ بالاعتبار حركة النزوح من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الى المحافظات المحررة.