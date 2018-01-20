موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الحديدة.. مقتل عدد من مليشيا الحوثي وأسر قيادي في هجوم لقوات الجيش في حيس

السبت 20 يناير 2018 06:20 م الصحوة نت - خاص
الحديدة.. مقتل عدد من مليشيا الحوثي وأسر قيادي في هجوم لقوات الجيش في حيس

نفذت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الساحل الغربي   عملية نوعية على مشارف مدينة حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وفي العملية القت المقاومة التهامية القبض على قيادي حوثي، كان يشرف على سير المعارك في المنطقة.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت " إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذت عملية تمشيط لمنطقة حسي سالم على مشارف مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة .

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية وأسر اثنين آخرين أحدهما قيادي يدعى راضي صالح حسين المكنى بـ “ابو غمر”.

 وتابعت المصادر أن "ابو عمر " قيادي حوثي من أبناء مديرية حيدان بمحافظة صعدة في حين الأسير الآخر من محافظة ريمه ويدعى محمد ابراهيم طاهر.

كما تمكنت قوات الجيش لوطني من اغتنام عتاد عسكري شملت قاذفات إربي جي مع عدد من القذائف والعبوات الناسفة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى