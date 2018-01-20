رئيس الجمهورية يستقبل السفير السعودي ويشيد بوقوف المملكة الى جانب اليمن

اشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالدعم السخي الذي قدمته وتقدمة المملكة العربية السعودية لليمن في كافة المجالات ومختلف الظروف ومساندتها لليمن قيادة وشعبا لتجاوز تحدياته وواقعه الراهن والانتصار لإرادته في دحر قوى التمرد والانقلاب من ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال الرئيس هادي خلال استقباله السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر المشرف العام على اعادة الإعمار في اليمن، " ان المملكة مع اليمن سلما وحربا في وجه الطغاة واعداء الأمة والهوية عبر عاصفة الحزم وعودة الأمل والانتصار للشرعية واليمن أرضا وإنسانا.

ولفت الى مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال الوديعة المالية لدعم وتعزيز العملة اليمنية.

من جانبه أكد السفير السعودي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.. مؤكدا وقوف المملكة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في الوقوف مع اليمن ليعود منتصرا معافا على قوى التمرد والظلام وإعادة مكانته فاعلا بين أشقاءه ومحيطه القومي والعربي.

وأشار الى زيارته الى العاصمة المؤقتة عدن ولقاءاته بعدد من القيادات والفعاليات المختلفة للتأكيد على حرص المملكة الدائم وتواصل لدعمها الإنساني والخدمي والتنموي تجاه أشقاءها من ابناء اليمن قاطبه كما شرح لفخامته خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي ستنطلق قريبا.