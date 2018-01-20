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اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات على نجران السعودية

السبت 20 يناير 2018 01:30 م الصحوة نت - متابعات
اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات على نجران السعودية اعتراض صاروخ حوثي في سماء نجران

اعترضت الدفاعات السعودية ظهر اليوم صاروخا باليستيا اطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة نجران .

 

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ان " الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي".

 

وأضاف المالكي "ان هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية الانقلابية بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

 

كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

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