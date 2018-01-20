رئيس إعلامية الإصلاح يدعو لاستعادة الوحدة الوطنية في مواجهة ميلشيات الحوثي

دعا رئيس الدائرة الاعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح، على الجرادي، اليوم السبت، كل القوى الوطنية إلى التوحد في مواجهة ميلشيات الحوثي الانقلابية.

وتساءل الجرادي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر" " كيف استطاعت مليشيا مسلحة الاستيلاء على اليمن؟

وأضاف الجرادي مجيبا "في لحظة غفلة صعد الجانب الذاتي والحسابات الشخصية على السطح لدى اصحاب المشروع الوطني باعتبار الحوثي مشرط جراحة سيستخدم للانتقام من الاخر وان الوطن سيكون في مأمن".

وتابع "بعد ان شرب الجميع (قهوة الحوثي) فلنستعيد وحدتنا الوطنية في مواجهته".

يشار إلى أن ميلشيات الحوثي ومنذ انقلابها على الدولة في سبتمبر من العام 2014 قضت على كل حلفائها ومناصريها من بعض القوى، والتي كان آخرها حزب المؤتمر الذي انتهى التحالف بيه والمليشيات بمقتل رئيسه صالح في الـ4من ديسمبر 2017 بعد الأحداث التي شهدتها صنعاء.