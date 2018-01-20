موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مقتل 100 من مسلحي الميلشيات بينهم قيادات خلال أسبوع في صعدة

السبت 20 يناير 2018 11:53 ص الصحوة نت - صعدة
مقتل 100 من مسلحي الميلشيات بينهم قيادات خلال أسبوع في صعدة

كشف موقع الجيش عن مقتل 100 من عناصر مليشيا الحوثي وجرح وأسر العشرات خلال المواجهات التي شهدتها جبهة كتاف البقع شمال محافظة صعدة (شمال اليمن) خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" نقلا عن مصدر عسكري "إن من بين قتلى الحوثيين أربعة قيادات ميدانية، عثر الجيش الوطني على جثث ثلاثة منهم".


وأشار المصدر "أن مواجهات متقطعة تتجدد بين الحين والآخر مع مليشيا الحوثي منذ فجر الجمعة الماضية 12 يناير 2018 حتى أمس الجمعة، وأن المليشيا تكبدت خسائر واسعة من بينها أسر 34 حوثيا.

 

وقال المصدر "أن قوات الجيش عثروا على جثث ثلاثة من القياديين الميدانيين لمليشيا الحوثي، وهم "محمد حسن عوفان" و"صالح محمد سعد الرباعي" و"صلاح الدين محمد ناصر سيلان".

 

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تدمير أكثر من 10 آليات عسكرية، وخمسة أطقم مسلحة، وشاحنة سلاح متوسطة (دينا) واستعادة مخزن سلاح، بحسب المصدر العسكري.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى