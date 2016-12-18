"إيسيسكو" تدين إتلاف جماعة الحوثي لكتب التربية الإسلامية





دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) قيام جماعة الحوثي والمخلوع صالح المليشاوية بإتلاف كتب الدراسات الإسلامية في مطابع الكتاب المدرسي الحكومية بعد سحب جميع الكتب من مكتبات المدارس بدعوى أنها مخالفة لمذهبهم وأنها تنشر فكراً محرفا عن الإسلام.

وقالت الإيسيسكو في بيان لها إن "هذا الإجراء تخريبي صادر عن حكومة انقلابية غير معترف بها دوليا تسعى للسطو على اختصاصات الحكومة الشرعية".

محذرة من مخاطر تغيير المناهج التعليمية والكتب الدراسية الرسمية في اليمن واستبدال مناهج أخرى بها تكرس التوجهات الطائفية لجماعة الحوثيين والجهة التي تدعمها وتفرض فكرا خرافيا مخالفا لصحيح الدين الإسلامي على الطلاب الذين يتبعون مذاهب مخالفة للمذهب الذي يراد فرضه بالقوة.

ودعت الإيسيسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) إلى التنديد بما أقدمت عليه جماعة الحوثيين لكونه يمثل خرقا سافرا لميثاقهما.

وكان يحيى الحوثي المعين وزيراً في حكومة الانقلابيين قد اصدر أمر باتلاف كتاب التربية الإسلامية لما يحتويه من افكار تخالف معتقدات الجماعة.

وتسعى جماعة الحوثي الى فرض افكارها وتوجهاتها على مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس، وحرف المسار التربوي والعملية التربوية.

*الصحوة نت | متابعة خاصة