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مسؤول حكومي: مقتل مواطن عماني على يد مجهولين بمحافظة المهرة

السبت 20 يناير 2018 10:56 ص الصحوة نت - الاناضول:
مسؤول حكومي: مقتل مواطن عماني على يد مجهولين بمحافظة المهرة جانب من محافظة المهرة

قال مسؤول حكومي يمني في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن مواطنا عُمانيا قتل على يد مجهولين، بمدينة الغيظة، مركز محافظة المهرة (شرقي اليمن).

ونقلت وكالة «الأناضول» عن المسؤول قوله، إن «مجهولين قتلوا المواطن العُماني، محمد أحمد سالم العامري، في خط الكورنيش بالغيظة».

وأضاف أن الجناة طعنوا العامري 11 طعنة، فأردوه قتيلاً.

ولفت إلى أن جهاز البحث الجنائي شرع في إجراءاته لمعرفة أسباب الحادثة والجناة.

وأشار إلى أن المواطن العماني متزوج من يمنية من خارج المهرة، ويعمل في بلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتشهد المهرة، المعروفة باسم بوابة اليمن الشرقية، نوعاً من الاستقرار الأمني خلافاً للمحافظات اليمنية الأخرى.

وتعد المهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد محافظة حضرموت، وتحدها سلطنة عُمان شرقا.

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