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ميليشيات الحوثي تُلزم خطباء مساجد صنعاء بالدعوة للتجنيد

السبت 20 يناير 2018 10:38 ص الصحوة نت - متابعات
ميليشيات الحوثي تُلزم خطباء مساجد صنعاء بالدعوة للتجنيد

لجأت ميليشيات الحوثي إلى إلزام خطباء المساجد في العاصمة صنعاء بالدعوة إلى التجنيد، وذلك نظراً للعزوف الشعبي عن التجاوب معهم.

وقالت مصادر في العاصمة صنعاء، إن خطباء المساجد دعوا إلى الإقبال على التجنيد الذي دعت له سلطات الانقلاب، بعد تعميم للميليشيات على كافة المساجد في العاصمة يطالبهم بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات لجأت إلى إلزام "عقال الحارات" باستقطاب المجندين.

وأوضحت أن استخدام الميليشيات لمنابر المساجد و"عقال الحارات" يكشف فشل حملات التجنيد التي تنظمها في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

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