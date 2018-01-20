بالوثائق.. رفض مجتمعي للتجنيد بصنعاء والمليشيات تهدد بخطف ابناء عقال الحارات

قال موقع العربية إن شباب العاصمة صنعاء، رفضوا الانضمام الى عمليات التجنيد التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية بأمانة العاصمة لرفد جبهاتها المنهارة في عدد من المحافظات.

وحصل الموقع على مستندات رسمية لما يعرف بـ"عقال الحارات" في صنعاء، ويظهر فيها رفض شباب صنعاء لعمليات التجنيد مع الميليشيات الحوثية.





وتعتبر هذه الوثائق دليلاً جديداً على حالة الرفض الشعبي للميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء، لاسيما بعد عمليات الاغتيال والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري التي تمارسها ضد أبناء صنعاء.

وأوضح الوثائق وفقا للموقع، بأن نتيجة التجنيد صفر، وكذلك هروب بعض "عقال الحارات" وإغلاق هواتفهم كأسلوب تمرد على أوامر الميليشيات.





وأفادت مصادر محلية أن الحوثيين هددوا "عقال الحارات" الرافضين أو العاجزين عن التجنيد بخطف أبنائهم في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بإيجاد أفراد للتجنيد، إضافة إلى تغريم 50 ألف ريال يمني لكل أسرة ترفض تجنيد أبنائها مع ميليشيات الحوثي.





