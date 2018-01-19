قتلى وجرحى باشتباكات بين حوثيين ومسلحين قبليين في مديرية عنس بذمار

قالت مصادر قبلية، إن اشتباكات عنيفة، اندلعت صباح اليوم الجمعة، بين عناصر تتبع مليشيات الحوثي ومسلحين قبليين من ابناء مديرية عنس بمحافظة ذمار، خلفت عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.

وأوضحت المصادر ان مليشيات الحوثي ارسلت صباح اليوم حملة عسكرية لاعتقال احد مشايخ بيت عمران من أنساب نجل الرئيس السابق صالح من منزله في قرية الحصين التابعة لمديرية عنس جنوب مدينة ذمار، الأمر الذي قوبل بالتصدي من قبل أبناء المنطقة، وتطور الى اشتباكات مع عناصر المليشيات لأكثر من خمس ساعات مخلفة عدد من القتلى والجرحى من الطرفين

وكانت قبيلة عنس قد عقدت خلال الاسابيع الماضية اجتماعا قبليا موسعا لجميع ابناء القبيلة لتدارس انتهاكات مليشيات الحوثي وتصعيدها الخطير والمستمر نحو القبيلة وأبنائها، محذرة عناصر المليشيات الحوثية من دخول أراضي القبيلة، ومعتبرة دماء جميع عناصر اي حملة عسكرية ترسلها المليشيات الحوثية الى اي قرية او عزلة في قبيلة عنس مهدورة وأن تلك الحملات تعد اهدافا مشروعة لأبناء القبيلة عتادها غنيمة