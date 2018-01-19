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السفير السعودي يلتقي رئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال بعدن

الجمعة 19 يناير 2018 08:04 م الصحوة نت - متابعة خاصة
السفير السعودي يلتقي رئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال بعدن

التقى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، رئيس الغرفة التجارية ونائبه ومجموعة من رجال الأعمال، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد السفير آل جابر، في تغريدة له على توتير أن الحاضرين أبدوا تفاؤلهم لتحسن الوضع الاقتصادي وزيادة حجم الواردات لموانئ المخا وعدن والمكلا.

وأشار إلى أن رجال الأعمال عبروا عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أن السفير التقى بعدد من المسئولين منذ وصوله إلى عدن أمس الخميس، وزار ميناء عدن، وعقد لقاء موسع بمحافظي ومدراء امن المحافظات المحررة.

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