ناشطون يُطلقون حملة للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين





أطلق ناشطون يمنيون حملة تضامن مع المختطفين في سجون المليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي والمخلوع.

وقال القائمون على الحملة إنها ستبدأ في الثامنة من مساء اليوم الأحد للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات الإنقلابية المسيطرة على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات.

الحملة ستكون تحت هاشاتاج #اطلقوا_سراح_المعتقلين_في_اليمن.

ويشارك في الحملة سياسيون واعلاميون وناشطون خارج اليمن وداخله.

ومنذ انقلاب المليشيات على مؤسسات الدولة احتجزت آلاف المدنيين والعسكريين بينهم صحفيون وسياسيون في سجونها بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.





المصدر | الصحوة نت