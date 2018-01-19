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الجيش الوطني يعلن مقتل ١١٧ مسلحا حوثيا خلال الاسبوع المنصرم بمحافظة حجة

الجمعة 19 يناير 2018 06:56 م الصحوة نت - متابعات
الجيش الوطني يعلن مقتل ١١٧ مسلحا حوثيا خلال الاسبوع المنصرم بمحافظة حجة

اعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، مصرع  117  مسلحا حوثيا، بينهم 4 قيادات ميدانية خلال المعارك التي شهدتها جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة الاسبوع الماضي.

واكد المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بأن الميليشيات الانقلابية تكبدت خسائر باهضة في الارواح اثر تصدي قوات الجيش الوطني والتحالف العربي لمحاولاتهم المستميتة في استعادة عددا من المواقع التي خسرتها سابقا .

ولف المركز الاعلامي بأن الجيش الوطني تمكن من أسر ثلاثة عناصر آخرين من المتمردين بينهم القيادي الميداني / سمير القهالي ، فيما تعرض اكثر من ٢٠٠ مسلح من الميليشيات لإصابات مختلفة. 

وكشف المركز عن تدمير الجيش لكمية من الاسلحة التي كانت بحوزة الحوثيين منها آليتين عسكريتين وثلاثة أطقم مسلحة و شاحنة سلاح متوسطة (دينا ) .

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