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مسؤول: وصول قوة سعودية إلى محافظة المهرة ضمن جهود مكافحة التهريب

الجمعة 19 يناير 2018 10:42 ص الصحوة نت - متابعات
مسؤول: وصول قوة سعودية إلى محافظة المهرة ضمن جهود مكافحة التهريب صورا من القوات السعودية التي وصلت يوم أمس

قال مسؤول حكومي بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، إن قوة سعودية وصلت، الخميس، إلى ميناء نشطون بالمحافظة، في إطار تنفيذ خطة أمنية ضمن جهود مكافحة عمليات التهريب.

وأوضح سكرتير محافظ المهرة بدر كلشات، لمراسل الأناضول، أن القوة السعودية وصلت بحرًا إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة، وهي مكونة من أفراد وآليات ومعدات وأجهزة عسكرية.

وأفاد بأن وصول تلك القوة يأتي في إطار دعم جهود قوات خفر السواحل والأمن بمحافظة المهرة على مكافحة عمليات التهريب.

وتتضمن الخطوة، حسب المصدر ذاته، تدريب قوات من أبناء محافظة المهرة على إنشاء مراكز ونقاط عسكرية على السواحل لقوات خفر السواحل.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي بالتنسيق بين الحكومة اليمنية، وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والسلطة المحلية بمحافظة المهرة.

وذكر أن القوة العسكرية وصل معها مساعدات تحتوي موادا طبية وسيارات لجمع القمامة وحافلات لنقل طلاب المدارس.

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