الاتحاد الدولي للصحفيين لـ" نصر طه": مصادرة الحوثيين لمنزلك انتهاك فاضح ولن يدوم

دان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الخميس مصادرة منزل نقيب الصحفيين اليمنيين السابق نصر طه مصطفى.

وقال الاتحاد الدولي في رسالة تضامن بعثها لنصر طه (الذي يعمل حاليا مستشاراً للرئيس عبدربه منصور هادي للشؤون الاعلامية)، قال الاتحاد إن مصادر الحوثيين للمنزل عمل مقيت، معبراً عن تضامن جميع قيادات الاتحاد والنقابات الاعضاء من جميع دول العالم ضد هذا الانتهاك.

وجاء في رسالة الاتحاد الذي أطلع عليها موقع "الصحوة نت": "واننا نعتبر انتهاك منزل نصر طه الذي كان على مدار سنوات طويلة مفتوحاً أمام جميع الصحفيين اليمنيين والدوليين، نعتبر هذا الانتهاك جزء من الانتهاكات الفاضحة التي اقترفتها مليشيا الحوثي للمؤسسات الاعلامية ولحقوق الصحفيين وأننا على ثقة بأن هذا الباطل لن يدوم".

وكانت مليشيا الحوثي في مطلع يناير قد اقتحمت منزل نصر طه وسيطرة عليه قبل ان تطرد حارس المنزل الذي تعرض الى تهديد بالقتل.