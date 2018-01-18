مسلحون مجهولون يغتالون أحد أئمة مسجد العادل في عدن

اغتال مسلحون مجهولون عصر اليوم الخميس أحد أئمة مسجد العادل في منطقة انماء بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مجهولين يستقلون سيارة توسان ابيض، أطلقوا النار على الشاب أيمن بايمين وأردوه قتيلا على الفور، ومن ثم لاذوا بالفرار.

ويعد الشاب أيمن من الشباب الناشطين في الإغاثة خلال فترة الحرب على العاصمة المؤقتة عدن.

وتعيش عدن حالة من الانفلات الأمني ولاغتيالات التي طالت أئمة وخطباء مساجد وسط صمت من قبل الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وكان قد طالب اتحاد العلماء والخطباء في عدن الحكومة بالقيام بواجبها تجاه مسلسل الاغتيالات الذي استهدف عددا من أئمة وخطباء مساجد المدينة، مستغرباً من صمت أجهزة أمن عدن.