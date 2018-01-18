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وزير الكهرباء يشارك في المنتدى الأول للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في أبو ظبي

الخميس 18 يناير 2018 09:19 م الصحوة نت - أبو ظبي
وزير الكهرباء يشارك في المنتدى الأول للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في أبو ظبي

شارك وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع في المنتدى الأول للتحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن فعاليات اسبوع الطاقة المستدامة.

وشدد الوزير الأكوع في كلمته بالمنتدى على أهمية اتخاذ الوسائل الكفيلة بالاستخدام على نطاق واسع للطاقة الشمسية في العالم، وتمكين الدول النامية من البرامج الكفيلة لحصولها على التمويلات اللازمة لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية، بما يساهم في تغطية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بكلفة رخيصة.

وأكد الأكوع على دعم الجمهورية اليمنية لمسيرة التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وأشار الأكوع إلى  الحجم الكبير للطاقة الشمسية في اليمن بمبادرة ذاتية من المواطنين على أسطح المنازل والتي قد تصل في مجملها إلى 400 ميقاوات ، بما يعزز مستقبلا في استخدامات الطاقة المتجددة.

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