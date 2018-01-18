قيادات الحوثي تجوب عدداً من مناطق ذمار بحثاً عن مقاتلين وتهدد الرافضين للتجنيد

قالت مصادر محلية في محافظة ذمار إن المحافظة تشهد نشاطاً واسعاً للحوثيين لاستقطاب شباب وأطفال للزج بهم في جبهات القتال، تزامناً مع خسائر كبيرة في صفوف المليشيا.

وأضافت المصادر لـ"الصحوة نت" أن محافظ ذمار المعين من قبل الحوثيين المدعو / محمد حسين المقدشي / قام بجولة على قرى ومديريات ذمار باحثاً عن مقاتلين جدد.

وتعد محافظة ذمار من أكبر المحافظات التي استقطب منها الحوثيون الآلاف من المقاتلين.

يأتي هذا بعد أيام من تدشين حملة اختطافات واسعة في صفوف الطلاب والشباب وإجبارهم على الذهاب إلى الجبهات.

وتستقبل ذمار عشرات الجثث بصورة شبه يومية من كافة الجبهات، أغلبهم شباب وأطفال.

وانتشرت مؤخراً مجاميع حوثية في مختلف مناطق وقرى المحافظة بما فيها المدارس والمساجد والجامعات، للبحث عن مقاتلين جدد بالقوة وتحت تهديد الأهالي.

وتتخذ مليشيا الحوثي من ذمار معسكراً تدريبياً مفتوحاً للآلاف من المقاتلين، كما تتخذ من ذمار مؤخرة عسكرية لكافة جبهاتها سيما تعز ومارب والبيضاء.