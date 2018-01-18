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استشهاد 3 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحدود الجنوبية للمملكة

الخميس 18 يناير 2018 07:47 م الصحوة نت - الرياض
استشهاد 3 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحدود الجنوبية للمملكة

استشهد ثلاثة جنود سعوديين في مواجهات مع مليشيا الحوثي بالحدود الجنوبية للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس إن إن الأمير محمد بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، قدم تعازي ومواساة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوالد «شهيد الواجب الرقيب أحمد الحريصي من منسوبي القوات البرية».

كما استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة، بمكتبه بالإمارة، أمس، والد وذوي الجندي أول حسن السلمي الريثي، من منسوبي القوات البرية.

وقالت الوكالة اليوم أيضا إن جموع من المواطنين يتقدمهم وكيل إمارة منطقة جازان المساعد علي عقيل، أدوا أمس صلاة الجنازة، على العريف عبدالله الفيفي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي قتل دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي هجمات على مناطق ومواقع عسكرية في الحدود بين المملكة واليمن.

 

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