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نائب الرئيس يلتقي ولد الشيخ ويؤكد دعم الشرعة للسلام المبني على المرجعيات

الخميس 18 يناير 2018 05:21 م الصحوة نت - متابعات
نائب الرئيس يلتقي ولد الشيخ ويؤكد دعم الشرعة للسلام المبني على المرجعيات

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح دعم الشرعية لجهود السلام المبني على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦

وأشاد الفريق محسن خلال  لقائه اليوم بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بالأدوار الأممية ومساعي ولد الشيخ في إيجاد حل سياسي يكفل حقوق اليمنيين التي تضمنتها المرجعيات، مؤكداً تمسك قيادة الشرعية بالمرجعيات في ظل خوض اليمنيين بقيادة الشرعية حرباً دفاعية فرضها علينا الانقلابيون.

وأطلع نائب الرئيس المبعوث الأممي على المستجدات الميدانية والسياسية والأوضاع التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب، مؤكداً حرص الشرعية وسعي الحكومة للتخفيف عن المواطنين وتثبيت الأوضاع وإعادة الإعمار.

من جانبه جدد ولد الشيخ التأكيد على حرص الأمم المتحدة على مصلحة اليمنيين ورفع المعاناة عنهم وحقن دمائهم بإحلال السلام الدائم والعادل.

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