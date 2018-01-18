أثناء زيارته لميناء عدن.. آل جابر: ندرس مع الحكومة اليمنية الاحتياجات العاجلة للموانئ

زار السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر اليوم الخميس، ميناء عدن، والتقى بالمسؤولين الحكوميين فيه.

وقال آل جابر ، "سندرس مع الحكومة اليمنية الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لإيصال الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني، مشيرا إلى أن السفارة السعودية منحت اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في المملكة.







وأضاف "سنعقد لقاءً تشاورياً مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والإعلان عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ستتم خلال الأيام القادمة.

وتوقع آل جابر تحسن الوضع الاقتصادي في اليمن وزيادة الواردات بحجم أكبر مما كانت عليه في 2016 و2017.

وقال إن دعم اليمن بملياري دولار يأتي في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته بعد نهب ميليشيا الحوثي للبنك المركزي.



