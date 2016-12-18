استكمال الترتيبات لتسفير دفعة من جرحى تعز لتلقي العلاج في تركيا

قال محافظ محافظة تعز علي المعمري ان ملف الجرحى يتصدر الاولوية في اجندة السلطة المحلية بالمحافظة .

واكد محافظ المحافظة أن الجرحى يمثلون أوسمة رفيعة في صدور جميع ابناء محافظة تعز موضحا ان هناك اصرار وعزم كبير لدى السلطة المحلية بتعز على انهاء معاناة جميع الجرحى وحلحلة هذا الملف .

وتم الانتهاء السبت من معظم الاجراءات المتعلقة بترتيب عملية تسفير دفعة جديدة من جرحى محافظة تعز لتلقي العلاج في جمهورية تركيا .

وسيغادر محافظة تعز اكثر من مائة وخمسين جريحا لتلقي العلاج في تركيا كدفعة اولى خلال الايام القادمة بعد عرض كشوفاتهم على اللجنة الطبية التركية التي ستصل المحافظة قريبا .

وكان المحافظ المعمري قد التقى وزير الصحة التركي اواخر اكتوبر المنصرم وناقش معه ملف جرحى تعز حيث وافق الجانب التركي على استقبال 350 جريحا ومعالجتهم في المستشفيات التركية على نفقة الحكومة هناك .